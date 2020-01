Ministro de Economía y el análisis en La Moneda: “Nos cuesta comunicar lo que estamos haciendo” y “se viene marzo”

“Fue una reunión de trabajo”. Así definió el ministro de Economía, Lucas Palacios, el consejo de gabinete sostenido ayer por la tarde en La Moneda y que fue liderado por el Presidente Sebastián Piñera.

En el encuentro se trató la agenda social “entre los propios ministros para que nosotros ayudemos a difundir a la ciudadanía. Una de las dificultades que tenemos es que estamos con mucha agenda, estamos haciendo demasiadas cosas, entonces nos cuesta poder conducir comunicacionalmente, comunicar lo que estamos haciendo”, señaló en Radio Universo.

“Es la sumatoria –agregó. Si es que el gobierno hiciera una cosa no más, entonces sería fácil porque estaríamos todos difundiendo lo mismo y finalmente permearía, la gente comprendería lo que estamos haciendo. En el caso de Salud es todo el mejoramiento de Fonasa, la ley de Fármacos, lo de Cenabast, todos los proyectos de ley que generan un muy positivo impacto en la ciudadanía”, explicó.

, ha ocurrido en los últimos meses y eso dificulta aún más la comunicación de lo que estamos haciendo, que estamos trabajando día y noche con una agenda muy ambiciosa, muy fuerte en distintos ámbitos”, dijo.

Sobre lo que se pidió en la reunión, indicó: “Primero difundir lo que se está haciendo en materia de agenda social con foco en Salud, marcada por muchos proyectos muy significativos. Segundo, también subrayar lo que es la agenda previsional, qué se está haciendo en materia previsional y en materia laboral. ¿Por qué? Porque el impacto de la crisis, de lo que estamos viviendo, puede afectar mucho los empleos de las personas y por lo tanto se transforma en una crisis social, una crisis para las familias. Y en tercer lugar, difundir una agenda que tiene mucho que ver con el trabajo que hago yo, el equipo económico, que tiene que ver con la reactivación económica y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Eso también fue un elemento muy significativo, muy importante ayer”.

“¿Y por qué todo esto? Porque se viene marzo, se viene mucho más rápido de lo que uno quisiera. Entonces la convergencia entre endeudamiento que ha ido aumentando entre los chilenos, una situación de probable crecimiento del desempleo hacia marzo y una necesidad de poder explicarle a la ciudadanía los avances muy significativos que hemos hecho en la agenda social justificaban que ayer tuviéramos esta reunión”, agregó.

“Algo se tocó respecto del nivel de disminución de los eventos de violencia. Había un momento en que habían cerca de 300 en los primeros días, hoy estamos con uno, dos, máximo tres en el día, lo cual no es para celebrar porque todavía tenemos algunos actos de violencia y eso genera un cierto temor en la población”, explicó.

“No hay una específica preocupación por marzo, la inquietud es permanente porque esto está afectando a personas y a familias. Entonces, si bien tuvimos los eventos de la PSU, en febrero existen otros eventos, en marzo otros y así sucesivamente, entonces mientras antes podamos avanzar en la agenda, que es lo que la gente quiere ver, es importante que se aprueben los proyectos de ley. Esto lo construimos entre todos, una parte es el gobierno, la otra es el Congreso”.

Palacios comentó también la salida del ex director de la Secom, de Jorge Selume, afirmando que “no tiene nada que ver con la estrategia comunicacional del gobierno, él está tomando un camino distinto”.

Palacios se refirió a los plazos para presentar la reforma de pensiones asegurando que “ya se había llegado a un acuerdo y se iba a presentar esta semana, pero ayer la oposición planteó otros elementos sobre la mesa, por lo tanto hay que volver a revisar ese acuerdo. Aquí lo importante es mostrar avances concretos y después si hay que hacer ajustes, se irán haciendo pero es bueno que ya nos pongamos de acuerdo y votemos positivamente. Siempre se puede dar lo tuyo y uno más y así nos vamos de un lado para otro”. “Lo que se está ya planteando es significativo, nunca ha habido un reajuste tan grande en las pensiones y la gente lo necesita ya”.

, no se trata del que plantea más gana. Si nosotros desequilibramos las finanzas públicas no vamos a poder financiar permanente este gasto para mejorar las pensiones por lo tanto es hacernos uncomo país. Hay que ir avanzando paso a paso”. sostuvo. “Pasos significativos pero financiables, hay que mantener el equilibro, sino el impacto en inflación es fuerte y no se llega a buen puerto”, sostuvo.

Consultado sobre la propuesta de la oposición de aumentar en un 6% la cotización, respondió: “A mí me parece que cualquier sorpresa en los equipos negociadores no me parece buena. Hay que llegar a un acuerdo rápido, ya llevamos meses, se conoce el impacto y el gasto fiscal, estamos en una situación en que la economía no sostiene más aportes y necesitamos mantener el barco bien equilibrado sino los perjudicados son las mismas personas que queremos beneficiar”.

“El barco no se va a hundir, Chile tiene fundamentos macroeconómicos robustos pero hay que ser responsables para poder financiar lo que se está ofreciendo. Me parece que nuevas contraofertas me parece mal, hay que llegar a acuerdo y empezar generar esos recursos para que lleguen a los bolsillos de las personas”.