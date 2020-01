Cathy Barriga respondió a usuaria que la criticó por fotografía en granja municipal

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga generó una serie de comentarios luego de publicar en sus redes sociales varias fotografías de una visita a la granja alimentaria de la comuna.

La jefa comunal llegó hasta el lugar para presenciar el nacimiento de una burrita. "Nada más lindo que una nueva vida, hoy en nuestra granja alimentaria municipal gratuita nació una nueva integrante, una hermosa burrita", comentó.

Además de recibir mensajes de seguidores aplaudiendo el recibimiento, otra usuaria llamó la atención por criticar ocn duras palabras las postales: "Ridícula con tacos… En lugar así… Ridícula”.

Sin embargo, la alcaldesa no dejó pasar el comentario y respondió: "Me avisaron que nació la burrita y me desvié del camino rumbo a una reunión, creo que su comentario está demás, tanto odio”, replicó.