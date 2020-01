CRUCh: si justicia ordena rendición de PSU de Historia procesos de matrícula se retrasarían hasta abril

El vicepresidente del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, descartó que el organismo vaya a acceder a que rinda la prueba de Historia en el marco del proceso de selección universitaria, a pesar de la solicitud por parte de los estudiantes que incluso recurrieron a la justicia.

Luego de asistir a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, el de rector de la Universidad de Valparaíso explicó que en caso de que lo ordenaran los tribunales ellos actuarían con "sujeción a la institucionalidad", pero advirtió que esto podría retrasar el proceso de matrículas, incluso para después de abril.

"Eso significaría detener todo el sistema y en definitiva tomar esta prueba en una fecha posterior al mes de febrero y en consecuencia impedir que el proceso de matrícula de primer año pueda tener lugar durante el mes de marzo y se postergue, no me atrevo a decir en este momento a decir si para el mes de abril o todavía más tiempo", puntualizó el rector.

En ese sentido explicó que "esos podrían ser los efectos de que se acogiera una orden de no innovar que ordenara la suspensión de todo el proceso, porque también pudiera ser una orden de no innovar que tuviera un efecto parcial"

Valle indicó que la CRUCh hizo una "evaluación acucioso" para determinar los efectos de rendir el examen de Historia que se debió suspender tras los desórdenes que se produjeron en el marco de la rendición de la PSU en distintos locales del país, más aún cuando esta prueba se filtrará en redes sociales.

El representante de la CRUCh expresó que esta prueba fue con la con mayor número de convocados con 202 mil jóvenes inscritos y su juicio "no hay en el país condiciones de seguridad" que aseguren la realización en conjunto a la reprogramación hecha para quienes no pudieron dar los exámenes de Lenguaje y Matemáticas.

"Estimamos que era imprudente, irresponsable careciendo de los recursos logísticos de los locales, porque los sostenedores no están en condiciones de conceder el uso de eso locales porque muchos de ellos sufrieron daños. Los examinadores, los jefes de local, estamos hablando de un desligue logística, de recurso humanos de 25 mil personas que no es posible reconstruir en la oportunidad que se requiere, y en consecuencia rendir la prueba significaba poner en riesgo la integridad de muchas personas. El país lamentablemente no está en condiciones de garantizar eficacia en el orden público, eso no es responsabilidad del Consejo de Rectores", declaró.

Por último, el rector aseguró que ningún estudiante se quedará sin rendir la PSU "debido a fuerza mayor o actos de terceros".