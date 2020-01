[VIDEO] Joven fue mordida en la cara por un perro y se volvió viral: "No guardo ningún rencor"

La historia de Lara Sanson se volvió viral en redes sociales, luego de que ella misma compartiera en su cuenta de Twitter el momento en el que fue mordida por un perro.

Todo ocurrió, cuando la joven de Tucumán, Argentina, se estaba retratando con la mascota de un amigo, un pastor alemán llamado Kenai. Pero todo salió mal.

En conversación con TN, contó cómo vivió el accidente.

"Tuve suerte, no me tocó ningún nervio y puedo hablar bien. Eso es lo más importante", dijo.

"(Mi amigo Lucas) Tiene un perro muy lindo, me encantan los perros. Creo que lo intimidé y me atacó. Capaz que invadí su espacio. Mis amigos me llevaron al hospital y me operaron", añadió.

Asimismo, aclaró que el perro no fue sacrificado. "Nunca mordió a nadie, es la primera vez. Es una reacción de él. No guardo ningún rencor, no tengo bronca y decidí tomármelo con el mejor humor".