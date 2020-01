Vocera de Gobierno por encuesta CEP: "Hoy día todas las instituciones están tremendamente mal evaluadas"

Desde la Región de Magallanes, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, analizó los resultados de la encuesta CEP que ubicaron la aprobación al Presidente Sebastián Piñera en un 6%.

La secretaria de estado aseguró que recibieron con "humildad" las cifras, asegurando que "es un golpe duro, hay que reconocerlo, pero también es cierto de que finalmente nos plantea un desafío gigante que tenemos que tratar de estar a la altura", replicó.

Además, insistió que "hoy día todas las instituciones están tremendamente mal evaluadas, nuestro Gobierno, el Parlamento, probablemente si midieran todas y cada una de las instituciones, veríamos la tremenda crisis de confianza que existe".

Además, reiteró que "hoy día es el momento de la unidad, miremos con detención el resultado de la CEP. Todos estamos mal evaluados, todos generamos desconfianza, nadie ha ganado en este proceso".

Por otro lado, criticó al Partido Comunista, desde donde militantes pedirían la salida anticipada del Presidente Piñera.

"Lamentablemente, desde que me toca ser ministra vocera solamente he visto frases del Partido Comunista en intención de desestabilizar a este Gobierno, le pedía la renuncia desde el día uno del estallido social al Presidente, han pasado de acusación constitucional en acusación constitucional, de interpelación en interpelación, y yo la verdad es que creo que ellos al parecer no han visto sus propios números de aprobación", argumentó.