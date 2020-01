Pamela Jiles: "Propongo Referendum Revocatorio ahora para sacar a Sebastián Piñera"

La diputada Pamela Jiles, volvió a generar revuelo en redes sociales, luego de analizar la situación que vive el Presidente Sebastián Piñera en el marco de la crisis social. Todo esto, luego de que la encuesta CEP revelara que el Mandatario cuenta con un 6% de aprobación.

A su planteamiento se sumó Florcita Motuda, quien escribió:

"Me sumo. Entrego mi cargo (el único empleo que me hizo levantar a las 6 de la mañana) y que me soportó comiendo huevos duros. La abuela sabe y yo la quiero mucho. Aunque a veces la odie para no ser tan rayado y ser diverso. ‘Con espíritu, TODO; sin espíritu, NADA'”, concluyó.