Confirman muerte de joven que comió solo arroz y ajíes por cinco años para pagar el tratamiento de su hermano

Wu Huayan, es el nombre de la joven china que falleció, luego de que su caso generara revuelo mundial, tras conocerse que durante cinco años se alimentó solo con arroz y ajíes para pagar el tratamiento de su hermano enfermo.

Solo con 24 años, la joven no resistió después de luchar contra un complejo estado de desnutrición. Y es que solo pesaba 21,5 kilos y medía 1,35 metros.

Según revelaron medios locales, la joven tenía dos trabajos y vivía con dos yuanes por día (29 centavos de dólar). Su caso se volvió conocido en la prensa, iniciando una colecta solidaria que logró juntar 100 mil dólares. Con ese dinero lograría operarse del corazón y también mantener a su hermano. Sin embargo, su estado ya era crítico.

"No soy como otras personas que pueden pedir dinero a sus padres después de gastarlo. No tengo padres. (...) Sabía que había estado desnutrida, pero no podía permitirme el lujo de ir al hospital", había contado tiempo antes a Guizhou City News.