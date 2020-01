Jennifer Aniston y Brad Pitt tuvieron encuentro en los Premios SAG

La noche de ayer se realizaron los Premios del Sindicato de Actores (SAG) en donde Brad Pitt y Jennifer Aniston fueron algunos de los destacados con el reconocimiento. Pero, además, fueron bastante comentados en las redes sociales por el saludo entre ambos tras varios años del término de su relación.

Pitt obtuvo el premio al mejor actor de reparto de una película por "Once Upon a Time... in Hollywood", mientras que Aniston ganó como mejor actriz de una serie dramática por "The Morning Show".

Los actores se casaron en 2000 y estuvieron juntos hasta 2005, cuando Pitt inició una relación con Angelina Jolie, la que luego terminó en 2016.