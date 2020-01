Blumel y Cubillos encabezaron reunión para preparar medidas de seguridad en la rendición de la PSU

En esta jornada se realizó una reunión en La Moneda, la cual fue encabezada por los ministros de Interior y Educación, Gonzalo Blumel y Marcela Cubillos, junto a autoridades de Carabineros, el Demre y el CRUCh para abordar la seguridad en la rendición de la PSU que se realizará 27 y 28 de enero.

Tras la reunión de coordinación, Blumel aseveró que “hemos tomado un conjunto de acuerdos y decisiones para asegurar el buen y normal desarrollo de la PSU la próxima semana”, tomando “nuevas medidas”

“Va a haber mayor control, absolutamente, control perimetral, control de acceso”, añadió.

Además se refirió al llamado que hizo la Aces a movilizarse el próximo lunes y martes en la rendición de l PSU y expresó que "yo creo que esto causó un profundo rechazo en toda la sociedad, en todos los sectores. Los chilenos no están por la violencia, y no están por permitir que un grupo de personas le arrebate el derecho a cientos de miles de jóvenes de acceder a la Educación Superior”.

Además, calificó a quienes llaman al boicot como “un grupo de personas que no respeta a nadie, que no respeta los derechos de la persona, y que no cree en la democracia”.