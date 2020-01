Seremi de Salud y el coronavirus: “Creemos que esto no llegará a nosotros, pero nada es imposible”

La seremi de Salud, Rosa Oyarce, se refirió al aumento de fallecidos por el coronavirus en China y al primer caso de contagio en Estados Unidos, comentando que no cree que el país se vea afectado por esto.

"Nosotros creemos que esto no llegará a nosotros, pero nada es imposible, yo no puedo decir que no puede llegar a Chile este coronavirus. Más de 200 mil personas viajaron el 2019 a Asia, entonces la posibilidad siempre estará", explicó.

Asimismo, la autoridad agregó que en caso de cualquier emergencia, el país cuenta con un reglamento internacional para los aeropuertos que permite enfrentar cualquier situación. Es por esto, que hoy realizan un operativo preventivo para informarles a los turistas sobre la delicada situación que enfrenta China con dicho virus.