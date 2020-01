Eduardo Frei y su declaración ante la fiscalía por estafa de su hermano: "Se han dilapidado los ahorros destinados a mi vejez y mi familia”

Según informó La Tercera el ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle entregó su testimonio en calidad de victima ante el fiscal de Centro Norte ,Francisco Jacir, el pasado 14 de octubre.

El caso es indagado por el Ministerio Público desde el 16 de agosto del año pasado. Cabe recordar que esto nace cuando Francisco Frei se autodenunció por presuntas irregularidades financieras, a través de la empresa Inversiones Saturno S.A. (de propiedad del expresidente), para obtener beneficio personal.

Los delitos que se investigan son apropiación indebida, administración desleal, negociación incompatible y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso.

Según el matutino en la declaración del ex mandatario explicó como se enteró de que su hermano llevó la compañía a la quiebra, como mintió con los balances financieros.

Frei manifestó en la declaración que “este hecho para mí es muy doloroso e inesperado, pues se trata de mi hermano, amigo y compañero con quien incluso compartí por más de 10 años pieza. A mi edad este ha sido un golpe muy fuerte. Se han dilapidado los ahorros destinados a mi vejez y mi familia”.

“Además de ello, en mi calidad de ex Presidente de la República se me ha hecho un daño irreparable que asumo con hidalguía y ante lo cual he tenido que poner la cara, cuestión por la que espero que quienes participen en esta investigación, hablen con la verdad”, agregó.

También cuenta el nacimiento de la empresa “Saturno”, la que fue confiada a Francisco Frei, y cómo fue el primer balance con deudas donde aseveró en la declaración que “es ahí, como por primera vez me percato de una deuda que tenía la sociedad con el Banco Security de $ 613.274.743, en circunstancias que el mismo informe del año anterior nada reflejaba. Estos informes, todos los años, él me los entregaba impresos formalmente”.

Tras problemas de Salud, el ex presidente le encargó a su hija Magdalena Frei y a su marido Pedro Yaconi para hacer investigar las inversiones de la empresa. El matrimonio obtuvo antecedentes que muestran una situación muy distinta a la que Francisco me había entregado en los últimos años, dándanos cuenta de que la sociedad se encontraba muy endeudada, casi sin patrimonio, que había perdido bastante dinero, que los informes que Francisco me entregaba eran derechamente falsos, por lo que decidimos retomar el control de la sociedad y encargando de inmediato un peritaje de contabilidad”, aseveró Frei.

"La respuesta al haberlo encarado fue que pensó que todo se arreglaría, ante lo que le dije que nos tiene arruinados a todos como familia, robándome y afectando mi patrimonio, respondiéndome él que su familia también lo está y que está convencido que se puede salir adelante, cuestión que aparece casi anecdótica pues los afectados somos nosotros. Esa conversación duró cinco minutos y culminó. Desde ahí no he vuelto a hablar con él”, finalizó Eduardo Frei.