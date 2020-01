[VIDEO] Mujer protagonizó extraña escena en el Aeropuerto de Santiago

Este jueves se hizo viral una escena que ocurrió en el Aeropuerto de Santiago donde una mujer increpa a un trabajador del lugar.

En el registro se observa como la mujer le dice a gritos que "¿No me dejai? ¿No me dejai?". La tensión aumentó cuando expresó que "entonces, trátenme como persona. Yo soy hija de un general y ustedes me están tratando mal. Soy hija de un general, qué hueá. Soy hija de un general de Concepción y me están tratando como el hoyo".

Según información de la persona que compartió el video, la situación ocurre porque la mujer no quiso pagar una maleta. Después de gritarle al trabajador de la DGAC que hacía su trabajo, intentó agredir a otras personas.

La mujer protagonista del video aclaró, a través de su Facebook, que "soy hija de un general dije para proteger a mi compañera malditos bastardos y qué pasaaashhh muestren el video completo (...) Si dije que era hija de general fué porque me detuvieron junto con mi compañera y no iba a dejar que la torturaran", escribió Karla Richter.

Además la senadora y timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que la joven que protagonizó el registro la funó en el mismo terminal aéreo y la acusó un supuesto “doble discurso”.

“La mujer del video es una de las que participó en funa de ayer en aeropuerto. Se cree con derecho a insultar y agredir a cualquiera. Su nombre es Karla Richter Montecino... una Joyita con un evidente doble discurso”, aseveró la parlamentaria.