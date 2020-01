Felipe Guevara tras aprobación de la acusación en su contra: “Ha primado la insensatez”

Tras la aprobación de la acusación constitucional en contra del Intendente de la Región Metropolitana, con 74 votos a favor, 71 en contra y una abstención, Felipe Guevara expresó que “ha primado la insensatez”.

El intendente manifestó que “esta es una acusación tremendamente injusta, que carece de fundamento jurídicos, una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso”.

“Ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos, las pruebas que de forma contundente mis abogados han desarrollado en el contexto de esta discusión durante el día de hoy”, añadió.

Guevara por el momento quedó suspendido de su cargo como intendente y fue consultado si va a dejar su cargo a disposición a lo que contestó que “no he pensado en renunciar, creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder, no tengo nada que esconder. He sido el primero acusado en ir personalmente a la comisión de la Cámara y exponer los argumentos, no tengo algo que ocultar”.

“Nosotros en el Senado vamos a ir paso a paso, primero dedujimos la cuestión previa, contestamos la acusación, ahora trajimos nuestros argumentos a la Cámara de diputados y ya habrá tiempo para desarrollar la estrategia que presentaremos en el Senado donde mi impresión habrá más disposición a escuchar los argumentos y fallar en conciencia como lo dice la ley”, cerró.

Cabe destacar que tras la aprobación la acusación fue despachada al Senado donde se votaría el próximo 3 de febrero.