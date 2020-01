Revelan audio de Whatsapp que advertiría supuestas fallas en el Hércules C-130 antes del accidente

El pasado 9 de diciembre el avión de la FACh Hércules C-130 sufrió un accidente con 38 pasajeros pasajeros a bordo cuando se dirigía desde Punta Arenas hasta la Antártica. Días después las autoridades confirmaron que no habían sobrevivientes.

Fue en ese momento donde comenzó a circular la información de un supuesto audio que habría enviado uno de los tripulantes horas antes del accidente. Se trataba de un registro de Whatsapp que recibió la madre del cabo Leandro Torti y que se conoció este viernes, luego de una revelación del matinal "Contigo en la Mañana".

Sandra Lillo, madre del joven, aseguró que el mensaje lo recibió a las 16:00 horas de ese día.

“Ahora que llegué hay como un problema en el avión, así que no pudimos despegar. Así que ahora estamos viendo, bueno, hay un problema mío, pero lo malo que no tengo repuesto así que va haber que pedirlo a Santiago”, dijo el joven en el registro.

Tras mostrar el contenido, Lillo replicó: "nos despedimos y yo me fui trabajar. En la noche le mandé un mensaje, pero no me respondió, más tarde me llaman para decirme que el avión se había perdido (…) lo único que pensé es que me hijo estaba muerto”.

Con ello, insistió en que “se supone que mi hijo dice que el avión está malo, que no hay repuestos, que hay que ir a buscarlo a Santiago, lo mínimo era haberlo respetado, ya que Leandro se manejaba en ese avión. Si le hubiesen hecho caso, esto no hubiese pasado”.