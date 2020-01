Actriz Nicole Block reaparece luego de someterse a tratamiento para superar trastornos alimenticios

La actriz nacional Nicole Block contó su experiencia tras superar los trastornos alimenticios que sufrió desde muy joven. El tratamiento lo llevó a cabo en Estados Unidos. “Lamento no haber estado presente por bastante tiempo con ustedes pero estuve súper enferma, en verdad agradezco muchísimo que a pesar de mi inactividad aún me acompañaran”, escribió en el primer post después de 5 meses en su cuenta de Instagram.

La artista de 30 años dijo que tocó fondo con la anorexia y la bulimia, lo que la llevó a pedir ayuda. “Llegué a un punto en que si ya no me trataba me podía morir”, confesó a Lun

Block se fue a vivir a Estados Unidos en 2018 junto a su entonces marido, con la idea de aprender inglés y “probar suerte”, pero su estado de salud -tanto físico como psicológico- comenzó a empeorar. Fue así como decidió ingresar a un centro llamado Rosewood, ubicado en Santa Mónica.

Nicole contó que los últimos cuatro meses estuvo internada en ese lugar y que hoy considera su momento actual como el “más feliz” de su vida. Además relató que su experiencia con los trastornos comenzó a eso de los 15 años.

La actriz contó que cuando estaba en la teleserie “Tranquilo Papá” llegó a pesar 40 kilos. “Es el peso más bajo que he tenido. Estaba tan flaca que no encontraba calzones, compraba de niñita chica porque la talla S era muy grande para mí”, confidenció. “Me desmayaba mucho. Nunca me pasó en grabaciones porque tampoco era estúpida y me preocupaba de comerme una rodaja de piña o algo más para sobrevivir”, indicó.

Su peor momento con la bulimia, que fue justo antes de internarse, vomitaba hasta 20 veces al día. “Sé comer con palitos chinos desde los 10 años. Siempre lo hice porque te obliga a comer más lento. Picas las cosas muy chicas porque así es más fácil vomitar después”.

La colorina volvió a Chile separada de Juan Cristóbal Meza, hijo de la actriz Delfina Guzmán, tras casi dos años de matrimonio. “Me di cuenta de que nuestros intereses no eran los mismos y que efectivamente teníamos mucha diferencia de edad (él tiene 29 años más que ella). También diferentes energías. Me di cuenta de que la relación no funcionaba y nos separamos. Quizás estaba buscando al papá que nunca tuve. Una se siente protegida y piensa acá me quedo”, contó.