Mario Desbordes: "La primera línea también son los mejores aliados de la extrema derecha"

El pasado 24 de enero, un grupo de personas que se identificaban como "primera línea" fueron recibidos con aplausos en el Foro Internacional de Derechos Humanos. El hecho causó una serie de reacciones en el mundo político.

Este domingo fue el timonel de Renovación Nacional (RN) quien habló al respecto en el programa Mesa Centra de Canal 13.

"No puede ser que estos anarquistas vayan y reciban homenaje en el ex Congreso Nacional", comenzó criticando. "No puede ser que Baltazar Garzón se pasee por la Plaza Baquedano acompañando de estos grupos anarquistas, estos no quieren el proceso constituyente, estos grupos quieren echar abajo el proceso constituyente”.

Asimismo, insistió en que "la primera linea también son los mejores aliados de la extrema derecha”.