Emiliano Arias calificó decisión de la Corte Suprema como "contundente" y aseguró que "fue el primer gran paso"

Como "contundente" calificó el suspendido fiscal de la Región de O'Higgins, Emiliano Arias, la decisión de la Corte Suprema de rechazar la solicitud de remoción en su contra, presentada por Jorge Abbott.

En una conferencia de prensa, el persecutor valoró el resultado, asegurando que él y su defensa están "conformes y confiados en lo que se viene más adelante, que esto siga llegando ante los tribunales de justicia para que ellos sean los que decidan, lo que esto es y que he dicho desde un inicio: procedimientos abusivos, injustos e ilegales. Fue el primer gran paso(...) sobre el pleno de la Corte Suprema no hay nada. Lo ha dicho, no hay merito para la remoción".

En cuanto a su futuro en el Ministerio Público, precisó que es un tema que deberá analizar, aunque, adelantó que "la decisión que voy a tomar no la voy a tomar pensando en mí, sino en el interés de la Fiscalía, sea que tenga que renunciar o sea que tenga que seguir".

Y es que, aún existen procedimientos en su contra. En este sentido Arias replicó que "las suspensiones decretadas por el fiscal me han tenido impedido de proteger a las víctimas".

Bajo esta misma mirada, cuestionó el sistema. "No pueden haber poderes que no tengan ningún tipo de control(...) Solo a través de la Corte Suprema se pudo revisar por primera vez las injusticias de las que he sido objeto".

Finalmente realizó una reflexión sobre el proceso, asegurando que ahora queda "pelear hasta el final. He soportado con bastante temple, gracias al apoyo. (...)Se ha hecho justicia en parte".