Ministro de Salud aseguró que posibilidad de que coronavirus llegue a Chile "no es baja"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo referencia al actuar que adoptará Chile frente al brote de coronavirus en China, y que hasta ahora registra casos en otros países del mundo. En este sentido, el jefe de cartera detalló cuáles son los antecedentes que se manejan hasta ahora, luego de reunirse en La Moneda con el Presidente Sebastián Piñera.

En este sentido, argumentó que "en Chile ya tenemos la capacidad instalada para hacer el diagnóstico específico si una persona está cursando una enfermedad asociada a este virus".

Y en particular, sostuvo que "cada persona enferma contagia en promedia a otras 3,8 personas(...) los virus que conocemos, como la influencia, tienen una taza de 1.8 a 2 máximo", comentó, ejemplificando el nivel de la enfermedad, el que calificó como "epidemia".

"Es un virus que circula en diversos animales, se transmitió a ser humano y adquirió la posibilidad de transmitirse de persona a persona", añadió, sosteniendo que es de esperar que este escenario de emergencia tenga múltiples efectos, incluyendo consecuencias a nivel financiero, en el preciso del cobre, orden público y en cuanto a las relaciones internacionales.

"Todo el esfuerzo requiere una coordinación más allá del Ministerio de Salud (...) sabemos todavía bastante poco de qué es lo que va a ocurrir con esta epidemia en el mundo y particularmente en el caso de nuestro país", reconoció.

Asimismo, abordó los datos conocidos, precisando que el periodo de incubación del virus es menor a 14 días, además de que tiene una letalidad del orden del 10 por ciento.

No obstante, también indicó que hay vacíos y un desconocimiento en cuanto al número real de afectados y a la transmisión. "No sabemos cómo se transmite de persona a persona (...) no se puede certificar que no haya una transmisión por objetos inanimados", sostuvo.

CASOS SOSPECHOSOS

En cuanto a los protocolos que adoptará Chile, Mañalich, insistió en que no se deben tomar en cuenta noticias falsas. Y en esta misma línea, advirtió que podrían aparecer casos sospechosos, pero que "no se van a demostrar como casos verdaderamente positivos. Hemos estudiado tres casos, donde no se ha certificado el coronavirus", añadió, precisando que se realizó un seguimiento a estos pacientes.

De esta forma, se espera reforzar la red epidemiológica para que cualquier caso que aparezca se tratado o aislado. "Hemos establecido la notificación obligatoria de todos los casos que consulten por alguna infección respiratoria grave que no tenga una causa diagnóstica precisa", concluyó.