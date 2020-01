Presidente de la Corte Suprema se refirió a dichos de jueza en formalización de carabinero por atropello de barrista

En el marco de la polémica provocada por la jueza Andrea Acevedo, del 14° Juzgado de Garantía de Santiago, durante la formalización del carabinero que atropelló y mató a un hincha de Colo Colo, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió al respecto.

"Yo me he enterado en la mañana que se está estudiando la posibilidad que se deduzca un recurso de queja en contra de esa magistrada y, por lo tanto no puedo emitir ninguna opinión sobre la actuación que ella tuvo", comentó.

Y en esta misma línea, insistió en que "no conozco íntegramente el texto de la resolución de la magistrada, pero es una resolución que puede ser recurrida o que ya fue recurrida, entonces yo no puedo pronunciarme sobre ello".

Pero igualmente, señaló que lo ideal es que "los jueces, al emitir sus resoluciones, se limiten al derecho y a los hechos establecidos en la causa".