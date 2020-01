Subsecretaria de Salud por posibles casos de coronavirus: "No podemos evitar que llegue alguien portando esta enfermedad”

Tras declarar la Organización Mundial de la Salud emergencia internacional por el coronavirus, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, especificó las medidas preventivas ante la posible entrada de pacientes sospechosos de contagio.

"No podemos evitar que llegue alguien portando esta enfermedad, pero sí lo que tenemos que hacernos cargo es que esto no se propague y no tomar medidas que sean extraordinarias que finalmente puede producir más daño que beneficios", señaló en una entrevista con T13.

Asimismo, se refirió a la situación de los estudiantes que se encuentran en China mencionando que, "el Ministerio de Relaciones Exteriores ha estado en contacto permanente con los chilenos que están en la zona de Wuhan" y que ellos “no tienen intención de venirse a Chile".

Una de las medidas que se ha tomado en el país es la instalación de un laboratorio en el Instituto de Salud Pública (ISP) y gracias a esto "en menos de 12 horas vamos a poder tener el diagnóstico y eso nos permite tener una respuesta mucho más rápida frente a los casos que tengamos", detalló Daza.