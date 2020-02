Demre y tercera fecha de la PSU: "Quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad"

La directora del Demre, Leonor Varas, se refirió al tercer proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), asegurando que no existirá una cuarta fecha.

En este sentidio, sostuvo a Cooperativa que más de 5 mil 900 personas están convocadas para rendir la prueba de matemáticas, mientras que para Lenguaje son 5 mil 44 "básicamente en Santiago y Valparaíso", sostuvo.

Asimismo, agredo que si bien no lo consideran como "un proceso viciado", sí "ha sido un proceso durísimo. Tengo que agradecer a mucha gente que ha colaborado, que ha hecho posible esto y lo primero que hago es agradecer a los postulantes que sigan concurriendo a rendir sus pruebas".

Y en este sentido, reiteró que "no hay una cuarta vez. Quien no pueda darla ahora realmente no tiene otra oportunidad (...)los plazos no dan, es inhumano, porque ya no se puede seguir aplicando otra prueba a las mismas personas".