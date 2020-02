Padre de joven agredido en Puente Alto por carabineros: “actúan como unos vándalos, peor que delincuentes”

15:25 Eduardo Soto dijo que de no tener la evidencia de video, el caso no sería conocido.

Padre del joven que fue golpeado por carabineros en Puente Alto, Eduardo Soto, dijo que actuar de policías fue “peor que delincuentes”.

Al no quedar conforme con la respuesta del Servicio Médico Legal “y con la resolución o el reporte que aparecía en el papel. Su mamá, en el día siguiente, lo llevó a un médico particular y aparecen las lesiones más graves", contó Soto a Cooperativa.

"Yo apoyo el movimiento social que hay en estos momentos", escucho testimonios y la radio "pero cuando le toca a uno, personalmente, no hay palabras", indicó, "en mis declaraciones he dicho y reitero: me da vergüenza el actuar de ellos (carabineros)", agregó el padre del joven.

“En el video aparece claramente que actúan como unos vándalos, peor que delincuentes. No hubo procedimiento", lamentó.

"Si el video no hubiese existido, no estaríamos teniendo esta conversación, no estaría este tema tan mediático, no se hubiese sabido nada. Quiero ser claro y categórico en eso: yo sé que esto sucede a menudo, el actuar de Carabineros es demasiado violento hacia la ciudadanía. Mi hijo tuvo la fortuna de que fue grabado", cuestionó el padre del joven que se encuentra fuera de riesgo vital.