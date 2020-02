Joven golpeado en Puente Alto: “Uno de los carabineros dijo ‘dejen de pegarle, este ya está muerto’”

Según informó La Tercera, el 31 de enero Matías Soto Ramos entregó su testimonio a la Fiscalía Sur luego de que su caso se haya hecho conocido por un video viralizado a través de redes sociales donde funcionarios de carabineros lo golpean con el bastón policial y con patadas.

El fiscal del caso, Milibor Bugueño, señaló que “Es una denuncia bastante grave porque son hechos cometidos por funcionarios públicos que, abusando de su oficio, cometen apremios ilegítimos contra esta víctima”.

Soto detalló que el 29 de enero cerca de las 19:00 horas “fui con mis amigos Carla y Bastián a una manifestación pacífica que se realizaba en las afueras del Metro Protectora de la Infancia en homenaje al hincha del Colo Colo que asesinaron”.

“Eran entre 30 y 40 funcionarios, quienes llegaron en retenes policiales. Aparecieron por Av. Concha y Toro desde el norte y el sur. Rodearon las manifestación y comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas y gas pimienta. La gente comenzó a escapar por la calle Ángel Pimentel hacia el oriente y al poniente”, relató el joven.

Además, contó que perdió a sus amigos y empezó a correr hacia el oriente, donde avanzó tres cuadras y espero que Carabineros se retirara del lugar.

Soto expresó que “pasaron unos minutos y caminé por calle Nemesio Vicuña en dirección a calle San Hugo. Por calle San Hugo caminé hasta Av. Concha y Toro, de ahí miré hacia la estación de Metro Protectora de la Infancia y vi que aún estaban los furgones de Carabineros en el lugar. En un momento Carabineros comenzó a avanzar hacia donde estábamos, algunos carabineros iban caminado, otros en retenes, nos rodearon por todos lados y nuevamente comenzaron a disparar”.

“Mientras iba corriendo también vi que mi amiga Carla iba corriendo y desde las ventanas de los furgones Carabineros disparaba con pistolas de aire comprimido hacia las personas que íbamos corriendo”, indicó Soto.

El joven dijo que los policías se bajaron de los furgones y empezaron a perseguirlos y cuando no logró escapar “un carabinero me agarró del cuello e intentó subirme a un retén, yo opuse resistencia, no lo golpeé, solo forcejé con él. Como no pudo subirme al retén me tiró al suelo y comenzó a pegarme patadas en diferentes partes del cuerpo y en la cabeza. Llegaron alrededor de ocho carabineros, quienes también empezaron a patearme y a golpearme con lumas. Uno de los carabineros en un momento dijo ‘dejen de pegarle, si ya está muerto’”.

“Yo como pude me paré, estaba aturdido, veía todo negro”, agregó. Luego legó gente de las Cruz Roja, quienes le aplicaron los primeros auxilios y un vecino lo subió a su auto para llevarlo al Sapu Manuel Villaseca.

Soto indicó que “los carabineros que me golpearon vestían de Fuerzas Especiales, no llevaba identificación visible, eran de la 38° Comisaría de Puente Alto, ya que eso decían los retenes en los cuales se movilizaban”.

Cabe destacar que la institución uniformada tomó la decisión de dar de baja a dos oficiales y cinco carabineros por participar en estos hechos.