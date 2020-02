Intendente Guevara por "copamiento preventivo": "Carabineros toma las decisiones tácticas que estima convenientes"

El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara se reunió esta mañana con vecinos de Plaza Italia, con el fin de analizar la situación que se vive en el lugar en la actualidad. El encuentro se realizó después de que la autoridad retomara sus funciones, luego de que el Senado rechazara la acusación constitucional en su contra.

En esta oportunidad, además de comentar los temas tratados con los residentes, también fue consultado sobre el llamado "copamiento preventivo" y su continuidad como estrategia en el marco de las manifestaciones sociales. Todo esto, tomando en cuenta que fue esta estrategia el punto central de cuestionamiento a su gestión.

"Nosotros tenemos reunión hoy con Carabineros. Yo les reitero cómo opera, aquí hay ciertos mitos que políticamente gente ha tratado de instalar. La autoridad le entrega una orientación a Carabineros, respecto a lo que tiene que ocurrir (...) en el caso de Plaza Italia que funcione la ciudad, que el transporte público y privado pueda funcionar", replicó.

Asimismo, indicó que "Carabineros toma las decisiones tácticas que estima convenientes. Por eso la ley dice que son profesionales. Y luego nos reunimos a evaluar que tan efectivas y eficaces fueron esas estrategias que define Carabineros".

"No es que la aplique yo. Por tanto, no es que descarte o no el aplicar, yo una estrategia que no puedo aplicar. Carabineros aplica una estrategia y después se evalúa", concluyó.