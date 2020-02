"Me siguió gritando": Karla Rubilar reveló haber sido insultada por una mujer en un supermercado

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, estuvo presente en el matinal "Bienvenidos", donde abordó una serie de materias con respecto al estallido social.

Fue en este espacio, donde reveló haber sufrido un incómodo momento en un supermercado.

“Yo soy bien cuero de chancho. Llevo años en esto. Una vez tuve un pequeño enfrentamiento con una persona gritándome con mi hija de 9 años. Hace un mes, en un supermercado”, contó.

"Una chica me gritó improperios, me trató muy mal. Estaba con la niña y la capacidad de responder era nula", recordó. añadiendo que en ese momento su hija comenzó a llorar y fue ayudada por su pareja Christian Pino.

"Me ayudó y le dijo que se fuera. Mi hija me preguntó por qué me gritan estas cosas. Y lo único que atiné a decirle es que hay gente que entrega odio y nosotros tenemos que dar amor. Y ahí uno se siente culpable, no lo puedo negar. Porque esta fue mi decisión”.

"YO QUIERO SALIR A LA CALLE"

Por otro lado, también abordó su gestión durante el tiempo en el que ha ocupado el puesto de vocera de Gobierno. "Si algo le ha faltado a mis tres meses como vocera eso es salir a la calle. Yo quiero salir a la calle, yo quiero estar", comentó.