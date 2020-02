"Chino" Ríos repasó sus matrimonios: "Me he casado con cada loca”

10:20 El ex deportista también reveló una serie de detalles sobre su vida privada.

Marcelo "Chino" Ríos ha generado una serie de reacciones luego de que se conociera el adelanto del próximo programa de "Podemos Hablar", cuya fecha de estreno aún se desconoce.

Fue en este espacio, donde el ex deportistas lanzó una serie de revelaciones. Una de ellas fue haber besado a un hombre, situación que quedó registrada cuando en el "Punto de Encuentro" pidieron dar un paso adelante a quienes habían "besado a alguien del mismo sexo".

Asimismo, también habló de sus matrimonios pasados sin filtro. “Si me pongo a pensar, me he casado con cada loca”, remató.