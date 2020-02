Municipalidad de Providencia abrió sumario ante denuncia de funcionaria sobre supuesta "infiltración" en las manifestaciones

12:51 La alcaldesa subrogante Paulina Lobos negó que se realice cualquier tipo de "inteligencia" en la comuna. "El relato no es verídico, no corresponde", comentó.

Mediante un comunicado público la Municipalidad de Providencia negó el haber solicitado a una ex funcionaria hacer un trabajo de inteligencia en las manifestaciones en Plaza Italia.

Según había declarado la ex colaboradora, supuestamente le habían solicitado infiltrarse en la "primera linea" en noviembre.

En el texto, la administración desmintió el hecho, argumentando que "desde ya podemos señalar que la ex funcionaria indica que habría recibido las supuestas instrucciones de 'infiltrarse' en reuniones con fecha 19 y 20 de noviembre; siendo que en dichas fechas, estaba haciendo uso de una licencia por enfermedad común". No obstante, pese a que aseguran que lo denunciado es falso, "se ha formalizado una investigación sumaria para esclarecer los hechos". En este sentido, la alcaldesa subrogante de la comuna, Paulina Lobos negó "tajantemente que nosotros realicemos labor de inteligencia como se trata de señalar en este relato, porque no es verídico, no corresponde", dijo, según consignó ADN.

Además agregó que en Providencia se realizan acciones de fiscalización, principalmente para resguardar la infraestructura pública, negando también que la alcaldesa Matthei estuviera "al tanto de esta situación, si es que fuera verídica".

También aseguró conocer a la ex funcionaria que realizó la denuncia: "Yo cuando no estoy subrogando a la alcaldesa, soy la administradora municipal, y ella se acercó muchas veces a hablar conmigo, y me llama mucho la atención que si esto estaba pasando, no se hubiese acercado a hablar conmigo”, sentenció.