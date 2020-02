Director subrogante del INDH: “Las manifestaciones violentas en Plaza Italia, para mí, son ilegítimas"

El consejero y director subrogante del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Cristian Pertuzé, dijo que "(Como consejo) Estamos en contra de todo acto de violencia entre personas. Las manifestaciones son totalmente legítimas, pero mientras sean pacíficas", fue su postura sobre las manifestaciones que se han hecho frecuentes después del 18 de octubre.

En ese sentido, agregó que "si las manifestaciones no son pacíficas, para mí, son ilegítimas". Por otro lado, criticó las otras formas de violencia que han proliferado durante los últimos meses. "La funa que le ocurrió al diputado Gabriel Boric el encuentro inaceptable. No puede ser que, porque una persona piense algo que a alguien no le gusta, se la fune. La funa es un acto de violencia y amedrentamiento a otra persona. Es una acción sumamente fascista", manifestó a El Mercurio.