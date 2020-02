Diputada Ossandón busca prohibir la aplicación Grindr por venta de drogas

La diputada Ximena Ossandón (RN) plantea el cierre de la aplicación Grindr en Chile, pues, usuarios comenzaron a utilizarla para traficar drogas en el país.

La parlamentaria compartió un registro de vecinos de su distrito que muestra la interacción con quienes ofrecen marihuana, cocaína y drogas sintéticas en la plataforma, que originalmente fue creada para citas de personas homosexuales.

"En Chile se está usando en un porcentaje altísimo para la venta de droga y me parece preocupante que este mecanismo se use incluso por personas menores de edad. Me preocupa que se estén creando un mecanismo para venta de droga en nuestras narices y a nosotros, las autoridades, se nos va pasando", dijo al diario La Cuarta.

En ese sentido, cerrar aplicaciones como esta es una opción válida para la diputada, pues "hay países que han prohibido ciertas redes sociales y creo que este es un tema de seguridad nacional, y si tú pillas una aplicación que se está usando para este tipo de delitos, no se debe pensar dos veces y se debe prohibir".