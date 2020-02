José Ramón Valente: “el modelo de desarrollo está funcionando bien”

14:52 Sobre las manifestaciones y los hechos de violencia, el ex secretario de Estado dijo que el país tuvo una "debilidad institucional muy importante para enfrentar esta crisis de manera civilizada".

El ex ministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió a la situación actual del país, tras haber dejado gabinete del Presidente Sebastián Piñera. En una entrevista aseguró que, tras el 18 de octubre, el programa de gobierno cambió completamente y que pareciera que hubiese empezado uno nuevo.

"Nosotros entramos con una épica muy clara que era transformar a Chile en la primera nación de Latinoamérica capaz de tener una calidad de vida de país desarrollado. Ahora, el programa de gobierno es distinto, está enfocado en fortalecer las instituciones, reducir la violencia, al proceso constituyente; por lo tanto, tiene un énfasis distinto", señaló Valente.

"Tener demandas sociales y expresarlas es muy legítimo, pero expresarlas con violencia, destrucción, no me parece legítimo. En muchas partes se producen manifestaciones, pero el apoyo a la violencia o la tolerancia que hubo y, sobre todo, en una parte de la clase política, es algo inentendible", señaló a Pulso de La Tercera.

Ante el modelo económico, Valente dice que: "ha dado grandes beneficios a los chilenos, entre ellos la reducción de la pobreza y la desigualdad" y asegura que la institucionalidad económica se ha visto afectada por "una sensación, a mi juicio exagerada, de que en Chile todos los mercados son poco competitivos y que la generación de riqueza es ilegítima".

"Cuando se miran los beneficios del desarrollo, estos les llegaron a todos los chilenos. A unos más, a otros menos, y sin duda hay chilenos más ricos y otros más pobres, pero hace 30 años había 4 millones de personas viviendo en campamentos, y hoy día son 100 mil (...) Esa caricatura que el progreso económico le estaba llegando a algunos y a otros no, no me la compro", aseguró.

Aun así, Valente cree que el modelo es mejorable y que "todavía hay algunos privilegios, eventos de monopolio, no somos un país perfecto, pero somos un mejor país de lo que éramos hace 30, 20 o 10 años. A la gente le da vergüenza decirlo: el modelo de desarrollo de la economía chilena estaba funcionando bien".