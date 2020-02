Fiscalía confirma investigación en contra de ex diputado Hasbún por posible cohecho

14:43 El político le habría pedido dinero a un contratista a cambio de un favor en el ministerio de Obras Públicas, incluso involucrando al ex subsecretario de dicha cartera, Lucas Palacios.

Desde la Fiscalía de Alta Complejidad de la Región de La Araucanía, se confirmó la existencia de una investigación por posible cohecho y tráfico de influencias en el Ministerio de Obras Públicas, donde ex diputado UDI Gustavo Hasbún figura en calidad de imputado. Esto luego de que se filtrara un audio que mantiene con un contratista y donde, además, se involucra al ex subsecretario del MOP y actual ministro de Economía, Lucas Palacios.

"Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandes todos los datos y me expliques quién tiene que tomar conocimiento (...). Ojo, que esto cuesta plata", aparece diciendo Hasbún al empresario Bruno Fulgeri, ex contratista de dicho ministerio; registro que motivó desmentidos por parte de los involucrados.

"Se está investigando una denuncia que hizo el (ex) intendente Jorge Atton, que daba cuenta de un contratista del MOP que denunciaba una serie de irregularidades en esa institución, consistentes en que le solicitaban pagos de dinero para obtener determinados beneficios de parte del Ministerio", dijo el fiscal a cargo Héctor Leiva.

Agregó que como la investigación está en curso no se pueden entregar mayores detalles de su contenido. Pero afirmó que "los ilícitos que se investigan dicen relación con la existencia de un delito de cohecho y de tráfico de influencias", y el Ministerio Público "debe corroborar si realmente existen allí (en el MOP) esos delitos y, de existir, quiénes serían los responsables".

Leiva especificó que Hasbún "aparece mencionado en la denuncia y se le tiene que investigar en la calidad que aparece, como denunciado"; en condición de imputado desformalizado "en este momento". Mientras, que el ministro de Economía figura como calidad de testigo.