Roxana Muñoz contó un desafortunado procedimiento estético que se realizó hace 15 años

Roxana Muñoz relató la mala experiencia que tuvo hace 15 años cuando intentó aumentar el volumen de sus labios, esto tras someterse a una cirugía de reparación recientemente. “Así me encuentro hoy después de la operación. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba, nos dijeron que era ácido hialurónico y que a partir de los 6 meses se iba, yo quise probar y me lo hice», comenzó diciendo.

Agregó que fueron unos pinchazos en los labios y que “todo parecía bien”, pero al cabo de 6 meses el producto inyectado nunca desapareció. “No era ácido hialurónico, sino más bien biopolímero. Los labios se deformaron y recién después de años me los pude operar”, declaró en su cuenta de Instagram

Junto con el mensaje publicó unas imágenes de su actual cirugía, la que tenía como propósito sacar los restos de biopolímero de sus labios.

La modelo señaló que fue víctima de un engaño por parte de la clínica a la que se sometió en la intervención. “Fui engañada y lo peor es que mi amiga cayó en manos de un cirujano farsante que le puso esta misma sustancia en los pechos, se ha sometido a muchas operaciones y aún no logra recuperar el busto”, lamentó.

“Yo gracias a Dios estoy bien de la operación y recuperándome bien. Pero mi amiga y otros casos que conozco no corrieron con la misma suerte. Cuídense por favor esta es mi experiencia lo comparto con sinceridad y amor”, cerró.