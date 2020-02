Dueño de constructora aseguró que Hasbún le pidió dinero por gestiones: "Fueron $ 30 millones en una primera instancia"

El dueño de la constructora SGYC, Bruno Fulgeri, a quien el exdiputado Gustavo Hasbún habría ofrecido una solución a sus apremios contractuales a cambio de dinero, según un audio que fue revelado por radio Bío Bío, entregó su versión al respecto.

"Él (Hasbún) me pidió plata, directamente. Fueron $30 millones en una primera instancia, y después fueron $20 millones que yo no pude pagar porque no me cancelaron unos trabajos que tenía con el mismo ministerio. En un principio acepté, pero no tuve la plata para pagar", dijo Fulgeri a La Tercera.

El empresario además negó que se tratase de una asesoría, como indicó Hasbún en un comunicado en el que se defendió y negó estar involucrado en irregularidades.

Fulgeri aseguró que nunca pidió una asesoría y que Hasbún le solicitó dinero "a cambio de hacer las gestiones para que me pagaran. Para que sacaran una resolución que ya estaba atrasada de un contrato para Villarrica mal diseñado del MOP".

"Él nombra al ministro Palacios, pero no sé si él era el nexo o simplemente era el seremi actual del MOP acá, que es el que lo tiene al tanto de todas las cosas. Acá saben cuál es el proceso administrativo que llevaron; acá tienen claras las amenazas que ellos hicieron en mi contra, de quitarme los contratos si no cumplía… toda la denuncia que hice dice relación con que yo era contratista que tenía -efectivamente- cuatro contratos, nunca tuve una multa ni observación, tenía 90 empleados", aseguró el dueño de la constructora .

"Y resulta que, mágicamente, después de febrero, cuando no cumplo con la coima, empiezo a ser el peor contratista de la Tierra. Ahí me empiezan a cortar los contratos, a amenazarme con que no me van a entregar las modificaciones, y terminan sin pagar. Hoy el MOP me debe $600 millones de pesos", aseguró.