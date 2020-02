Américo se molestó con personas que interrumpieron parte de su presentación en Carnaval Andino

19:10 Algunas personas comenzaron a cantar consignas en contra del Gobierno, ante ello el cantante nacional respondió: “en mi Arica no le vas a joder la fiesta a la gente”.

En el cierre del Carnaval Andino con la Fuerza del Sol el cantante nacional Américo presenció una situación incómoda, donde algunos asistentes complicaron el inicio de su presentación con cánticos en contra del Gobierno y del Presidente Sebastián Piñera.

Ante esta situación, Américo los increpó y remarcó que "si quieren sangre, por mi parte no la van a tener porque yo no soy el responsable, pero sí puedo llevar el mensaje que ustedes tienen".

Luego, tras los reiterados gritos de un miembro del público, Américo le dedicó un particular mensaje: "Te invito a pasarlo bien amigo, te invito a disfrutar de este carnaval. Y si no la pasas bien, que alguien le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raja". Posteriormente remató con: "en mi Arica no le vas a joder la fiesta a la gente".