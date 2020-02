[VIDEO] Controversia causa el "reencuentro" de una madre con su hija fallecida usando Realidad Virtual

15:32 El hecho fue plasmado en el documental "I Met You", transmitido hace unos días en Corea del Sur, y en el que se puede ver como Jang Ji-sung interactuá con una réplica de su hija Naeyon, fallecida a los 7 años el 2016, producto de una rara enfermedad.

El programa "I Met You" ya ha generado revuelo internacional a pocos días de ser emitido en Corea del Sur, específicamente el pasado 6 de febrero.

Esto en gran medida por la participación de Jang Ji-sung, una mujer que vivió una experiencia única, al ser la primera persona en utilizar realidad virtual para poder “reunirse” nuevamente con un familiar fallecido, en este caso con su hija Nayeon, a quien incluso pudo abrazar, pese a que murió con apenas siete años de edad, producto de una extraña enfermedad, el año 2016.

Durante el "reencuentro" la menor le pregunta a Jang Ji-sung “¿Dónde has estado, mamá? ¿Has pensado en mi?”. “Todo el tiempo”, se le oye decir a su madre, mientras se acerca para “abrazar” y tomar la mano de la niña, en una escena que puede ser tanto conmovedora, como extraña, dependiendo de las susceptibilidades.

Para realizar la proyección virtual de Naeyon se utilizó a una modelo infantil con la que se realizó la captura de movimientos de todas las partes del cuerpo de la niña fallecida, incluyendo todos los gestos del rostro y su voz, que se trató de emular de la manera más precisa posible.

Y tan bueno fue el desarrollo que el marido de Jang Ji-sung y otra de sus tres hijas no pudieron evitar observar la escena llorando desde fuera de cámara.

“A lo mejor es un paraíso real. He visto a Nayeon, que me ha llamado con una sonrisa. Puede que fuese por muy poco tiempo, pero fue muy feliz. Creo que he tenido el sueño que siempre había querido”, dice la madre, quien agregó que “Han pasado tres años, y ahora creo que debería amarla más de lo que la echo de menos, para tener confianza de que la volveré a ver más adelante. Espero que mucha gente recuerde a Nayeon tras ver el programa”.

El hecho de todas formas ha abierto un debate en el que distan las opiniones entre quienes creen que esta puede ser una buena herramienta para buscar consuelo tras la pérdida de seres queridos, como quienes creen que puede hacer todo lo contrario y ayudar a evadir el proceso necesario para superar el duelo.

Igualmente las observaciones abundan respecto al uso -y sus peligros- de la tecnología, sobre todo las comparaciones con un capitulo de la afamada serie "Black Mirror", que narra una episodio más o menos similar.

Lo cierto es que este debate recién esta comenzando, así mismo como las posibilidades para el desarrollo de esta, y tantas otras tecnologías, que día a día cambian al mundo.

Acá el ya mencionado extracto del documental "I Met You":