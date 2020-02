Américo tras polémico episodio en Arica: “he sido insultado, descalificado, me han tratado de todo”

Américo contó que tras sus dichos en el festival "Con la Fuerza del Sol" del lunes en la ciudad de Arica, ha recibido amenazas y diversas descalificaciones como “peruano, boliviano e indio. La polémica se produjo cuando varios asistentes gritaron consignas contra el Gobierno, lo que hizo que en un momento del show se detuviera para enviar un mensaje.

El cantante aclaró que a quien había increpado era solo a "una persona" que los tenía "agotados", tanto a él como a su equipo. "El tipo estaba de manera grosera e incansable, y ya no había manera de entenderse con él", señaló a través de un extenso video publicado en su cuenta de Instagram.

En la publicación aseguró además que ha sido "insultado, descalificado, me han tratado de todo", y que lo que más le preocupa son las amenazas, "no solo mi seguridad, sino que la de mi equipo y la de mi familia". "Parece que el querer participar, el enfrentar a una persona frente a miles de testigos, eso está mal. Pero parece que no está mal destruir, dejar a la gente sin trabajo, complicar la llegada de la gente a sus trabajos. Parece que está bien la odiosidad, el egoísmo, la envidia, la violencia. Eso sí está bien hoy por hoy, eso sí se aplaude, se celebra", sostuvo. Según señaló, tanto él como su equipo están de acuerdo con las consignas que levantaron la crisis social, y que incluso las apoyaron durante el show en Arica. "El trasfondo es maravilloso y no hay chileno que no lo apoye, pero las formas son las que se han equivocado y las que no han sido correctas", indicó.