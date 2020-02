Alessandri y "campañas del terror" contra nueva Constitución: "Me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie"

En entrevista con radio Cooperativa, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri dijo que en el plebiscito del 26 de abril votará por aprobar una nueva Constitución.

La autoridad además dijo que está resuelto a hacer campaña para que la opción del "apruebo" venza en los comicios.

"Creo que es una luz de esperanza, de dejar atrás las divisiones: el 'que esta Constitución viene de Pinochet, no de Pinochet'...", dijo el alcalde.

Además, Alessandri sostuvo que "no digo que la Constitución (actual) sea mala, pero tiene un origen espurio que nos divide como sociedad".

"Vamos a resultar, como país, fortalecidos con una nueva Constitución. No tenemos que tener tanto miedo al cambio", añadió el edil, quien además rechazó las "campañas del terror" en contra de la opción apruebo. "Más bien me llevan a pensar que son estos momificados que no quieren que nada cambie. Eso nunca es bueno".