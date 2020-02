Ex directora del INE, Ximena Clark: “esto fue un error, no una actualización como lo hicieron ver en el comunicado”

La ex directora del INE entre 2014 y 2018, Ximena Clark, abordó lo que calificó como una "equivocación en el cálculo agregado en el IPC de enero", asegurando que se trata de una situación "inédita" y que esta clase de eventos hacen "que la institución siga perdiendo credibilidad".

La economista criticó duramente la forma en que la actual administración de Guillermo Patillo informó sobre la modificación en el precio de la energía que se emitió en el reciente IPC. "Hubo un comunicado muy escueto que, por supuesto, no se mandó a la prensa como solía ser el protocolo", y enfatizó en que lo sucedido se trató de "un error, porque esto es un error, no una actualización regular como quiso decir el comunicado. Cometer un error de este tipo y luego, livianamente, anunciarlo en un comunicado casi escondido es muy grave, muy grave", subrayó a Emol.

"Los IPC no se actualizan, uno no anda actualizando o cambiando cada cinco días un IPC. Con esto la señal que están mandando es que el día de mañana van a publicar un IPC y la gente va a tener la legítima duda si es que en unos días va a cambiar eso, porque eso no ocurre. No se cambian los IPC", recalcó Clark.

Asimismo, la ex líder del INE durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet dijo que con lo informado por el organismo "da la impresión de que aquí no ha pasado nada", asegurando que es el número redondeado el que, pese al cambio, mantiene la variación de la inflación de enero en 0,6%, cuando en realidad pasó de 0,64% a 0,56%. "Eso es muy complejo y aquí tiene que haber una explicación técnica de qué es lo que realmente pasó y qué medidas de control de calidad se adoptaron".

Cabe recordar que hace algunos días la actual administración del INE informó sobre un cambio en la cifra del valor de la energía que aparece en el IPC de enero, registrando una variación mensual de 0% y no de 3% como había sido informada en un principio. Pese a ello, aseguró el ente estadístico, el alza de 0,6% del IPC de enero no se vio alterada.

