Gustavo Hasbún: “Se está tergiversando todo y uno termina enlodado en una situación irregular

10:05 El ex parlamentario de la UDI señala que los cobros mencionados en el audio filtrado eran para gestiones con los abogados y no para el pago de coimas.

El ex diputado Gustavo Hasbún entregó su versión de los hechos tras verse involucrado en una supuesta red de coimas al interior del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Araucanía, asegurando que “se está tergiversando todo y uno termina enlodado en una situación irregular".

En entrevista con El Mercurio, el ex diputado señala que siente “real indignación por la mala leche. Pena por mi familia, porque obviamente se está tergiversando todo y uno está terminando enlodado en una situación irregular”.

Hasbún explica que el pago que exige en el audio filtrado es por el concepto de asesorías y no para coimas, además señala que le explicó al empresario Bruno Fulgeri que “yo no estoy dispuesto a cobrarte, no tengo ningún problema pero obviamente no te va a salir gratis, porque los abogados si te van a cobrar”.

Según el ex parlamentario, la intención de Fulgeri es que “con todo este escándalo el MOP le revoque la suspensión en el registro de proveedores y, además, le devuelvan las boletas de garantía que fueron cobradas por incumplimiento de contrato”.

Con respecto a la supuesta participación del actual ministro de Economía, Lucas Palacios, en los hechos, Gustavo Hasbún expresó que “a mí me da mucha pena que él esté involucrado en esta situación y me da rabia, porque creo que no tiene pito que tocar”.