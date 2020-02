Chino Ríos tras crisis social: “Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también”

14:40 De todas formar el deportista enfatizó en que no está de acuerdo con este tipo de acción. Considera que la solución ante las demandas no es "quitarle a los ricos para ayudar a los pobres”.

Marcelo “Chino” Ríos se refirió a la crisis social que actualmente vive el país tras el 18 de octubre, así en una entrevista con La Tercera dijo que: "yo veía Venezuela antes. No es que me riera, pero decía 'cómo puede llegar un país a ese nivel'. Y de repente nosotros caemos en lo mismo. No lo podía creer".

Además, dice comprender cuando se habla sobre las demandas de igualdad. "Para mí no es subirle más el sueldo a la gente, para que tenga más plata. No, para mí todos deben partir de la misma base. Si mi hijo estudia en el Nido de Águilas, que todos puedan estudiar en el Nido de Águilas. Que todos empiecen con la misma posibilidad en la vida".

En esa misma línea cuenta la experiencia personal que vive en Estadios Unidos, país donde reside desde el año pasado. "El hijo de un jardinero es compañero de mi hijo. Acá el colegio es público. Y yo voy a la casa del jardinero y el jardinero viene a mi casa y la raja, no hay ningún problema", expresó.

Pero considera que la solución ante las demandas no es "quitarle a los ricos para ayudar a los pobres. No tiene sentido", sino que el Estado debe asumir costos para que, por ejemplo, nadie se muera esperando una atención médica.

Ante las situaciones de saqueos dice no compartir la medida y menos la quema del Metro, pero “me pongo a pesar qué pasaría si estuviera en ese lugar. Si viera gente robando leche y tuviera a mi hijo cagado de hambre en la casa, muriéndose, yo saquearía también", reflexionó el ex número uno del tenis.