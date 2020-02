Claudio Fariña escribe polémico mensaje aludiendo a la animación de Carla Zunino en el Festival de Dichato

El periodista Claudio Fariña publicó en redes sociales una foto junto a su hijo, el cual tiene en común con la también periodista Carla Zunino. La imagen fue acompañada por el siguiente texto:“Yo peleando la tuición de mi hijo mientras ella piensa que vestido ponerse en el paupérrimo Festival de Dichato…”

Esto hace relación a la animación que Zunino realizó la noche de ayer, junto a Gino Costa, en el Festival de Dichato.

La publicación del ex periodista de TVN sumó: “ver a Mario Zunino Pesce (mi ex suegro), a tu madre, a tu hermana Ornella, no estaba dentro de lo que se discutió, espero que la publicidad te sirva, pero si no es así, Carlita, sorry, voy a contar más…”, así lo indicó Glamorama

Cabe recordar que la pareja hace varios meses está separada, incluso Fariña fue formalizado por emitir amenazas en contra de su ex esposa.