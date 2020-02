"Bisiestos" cuentan cómo es estar de cumpleaños cada cuatro años

Los años bisiestos, que son los que en vez de 365 días tienen 366, nacieron en la época del Calendario Juliano, creado por el astrónomo griego Sosígenes de Alejandría por encargo de Julio César. Esto, a fin de corregir la diferencia entre la duración del año real (el tiempo que tarda la Tierra en orbitar alrededor del Sol) y el año del calendario. Es por esto que cada cuatro años sumamos un 29 de febrero.

Y tal como los demás días del año, hay personas que nacen ese día. Estos son los llamados "bisiestos", que cumplen años cada cuatro años y éste año les tocará soplar las velas en su fecha real de cumpleaños.

El ingeniero eléctrico Carlos Navarro nació el 29 de febrero de 1984 y comentó a hoyxhoy que "yo cumplo cuatriaños. La última vez cumplí 32 y ahora cumpliré 36. Es un viejazo más o menos grande (rió)".

Cuando los años no son bisiestos, no es que Navarro celebre o el 28 de febrero o el 1 de marzo, sino que "generalmente son los dos días: uno con la familia y el otro con los amigos". Y cuando sí es bisiesto, suele festejar el 28, el 29 y el 1.

Además de muchas celebraciones, el cumplir años el 29 de febrero le ha traído a al profesional varios momentos divertidos. "Por ejemplo, cuando le conté a una amiga que estaba de cumpleaños el 29 me preguntó si lo celebraba el 28 o el 30", contó.

Momentos similares ha vivido el psicólogo Roberto Ramírez (nacido en 1988), a quien cuando niño sus padres lo molestaban todos los años no bisiestos, diciéndole que no le iban a regalar nada porque no iba a tener cumpleaños, yque que no se molestara en pedir un juguete. "Realmente era un tormento para mí, pero por suerte nunca cumplieron sus palabras", aseguró.

Parece que en general estar de cumpleaños en esta fecha no es muy apreciado por los niños. Agustina Milic, nacida el 29 de febrero de 2012, contó que "no lo encuentro muy entretenido y no me gusta porque casi nunca se celebra mi cumpleaños real y soy la más chica del curso y por eso me molesta mucho estar de cumpleaños el 29. Quisiera estar, por ejemplo, el 8 de febrero, pero no me gusta el 29". Pero hay algo que sí rescata: "que la gente cuando sabe mi día de cumpleaños dice que es muy especial".

En la comunidad bisiesta, que hasta tiene su propia agrupación llamada el Club Mundial de los Bisiestos (Bisiestos.org), hay varios famosos. Es el caso del rapero Ja Rule (1976), el cantante Mark Foster (1984) y el novelista Tim Powers.