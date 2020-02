18 comunas rurales de la RM enfrentan dura crisis por el agua

La escasez de agua y la sequía son temas que ya están afectando a lo largo del país. La amenaza del cambio climático se ha visto reflejada en la falta de lluvias caídas en el invierno pasado que ha afectado la ganadería, agricultura e incluso el consumo humano.

Hace unos meses el Ministerio de Agricultura decretó emergencia agrícola por escasez hidríca en 17 comunas rurales de la Región Metropolitana. Pero el Presidente de la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), Cristián Balmaceda, aseguró a hoyxhoy que son 18 y que "en todas hay problemas".

Estas 18 comunas corresponde a San Pedro, Alhué, Colina, Til Til, Curacaví, María Pinto, Melipilla, Lampa, Buin, Paine, Pirque, San José de Maipo, Peñaflor, Isla de Maipo, Padre Hurtado, El Monte, Talagante, incluyendo a Calera de Tango, que no está considerada dentro de la emergencia.

Son el agua de regadío y de consumo las más afectados, ya que en todas las comunas mencionadas se están secando los pozos de agua potable situación que, en palabras de Balmaceda, "significa que hay gente de esos sectores pasándolo mal".

"Si no se hace, la gente no va a entender que nos estamos quedando sin agua mientras les siga saliendo en la llave del baño o cocina de la casa", sostuvo Balmaceda sobre el posible racionamiento, que aún no tiene fecha de inicio debido a que algunas empresas sanitarias y entidades públicas no han definido cuándo comenzaría el plan.

El director de la AMUR, agregó que la escasez significa mayores costos para las municipalidades que desde hace tres años empezaron a suministrar agua, con la ayuda de camiones aljibes, en las localidades donde ha bajado significativamente el nivel de las napas subterráneas.

Desde la asociación están haciendo estudios de factibilidad y buscando ubicaciones para implementar embalses donde acumular la poca agua que queda en las comunas afectadas.