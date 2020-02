Alcalde de La Florida culpó a Audax Italiano por desmanes en concierto de La Polla Records

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, culpó al club de fútbol Audax Italiano por los incidentes que obligaron a suspender el show de la banda de punk española La Polla Records.

A través de su cuenta de Twitter, el alcade indicó que "una vez más los dueños de Audax se comportan como los peores vecinos (de La Florida".

También, se refirió a la situación por medio de un comunicado. "A sabiendas del riesgo que se corría con el desarrollo de un espectáculo como el de Polla Records, y en perfecto conocimiento que la Municipalidad de La Florida se oponía a su celebración, los dueños de Audax, sólo buscando obtener ganancias comerciales, han terminado involucrados en una actividad comercial teñida de escándalo e incidentes“, dice parte del escrito.

Así mismo, increpó a la Intendencia Metropolitana por autorizar el concierto de la banda europea. “Del mismo modo, hacemos un urgente llamado a la Intendencia Metropolitana, organismo que autoriza estos espectáculos, a no seguir prestándose para estos abusos. No se entiende para qué la Intendencia solicita la opinión municipal, si al final, termina ignorándola y permitiendo que estos hechos ocurran y lo que es peor, no haciéndose nadie responsable por los daños”, complementó.

Desde la municipalidad revelaron que ayer se registraron barricadas en varios puntos de la comuna, aparte de señaléticas derribas y diversos rayados.