Adele anunció que lanzará un nuevo disco en septiembre

17:45 La artista comunicó el hecho en el matrimonio de una amiga antes de cantar “Rolling in the deep”.

La cantante británica Adele anunció que este año lanzará un nuevo disco. La noticia la comunicó cuando se preparaba para cantar en el matrimonio de una de sus mejores amigas y esbozó: "esperen mi álbum en septiembre”.

Luego de eso se dedicó a cantar uno de sus éxitos “Rolling in the deep”. Adele no dio más de los que será su nuevo trabajo.

Cabe recordar que en 2017, y tras 15 meses de gira, la artista dejó los escenarios para tomarse un tiempo con su familia.