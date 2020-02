Iván Guerrero dice adiós a la conducción de Cadena Nacional

16:25 El periodista lideró el espacio político durante casi tres años. Hace menos de un mes también dejó su trabajo en Radio Zero, tras el cierre de la emisora.

El periodista Iván Guerrero, recordado por su participación en CQC, comunicó hoy que deja la conducción del programa político Cadena Nacional, espacio que lideró por tres años.

“Y paf! Se acabó. Después de casi 3 años, dejó la conducción de Cadena Nacional en Canal Vía X. Un espacio exquisito de libertad editorial absoluta que me permitió conversar y chacotear con la primera línea del mundo político, cultural e intelectual chileno. Me voy lleno de agradecimientos, especialmente con el tremendo equipo que me acompañó en este viaje. Son unos secos y fueron un lujo de compañeros y compañeras. Una raya más para el tigre. Salud!”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que hace poco menos de un mes Guerrero también dejó de trabajar en Radio Zero, tras el cierre de la emisora el 31 de enero.