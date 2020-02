Laura Prieto reaccionó a comentario de usuario tras publicar foto en bikini

Durante esta jornada, Laura Prieto compartió una postal en bikini que recibió miles de "likes" y cientos de comentarios. Sin embargo, fue un mensaje en particular de uno de los usuarios el que molestó a la uruguaya.

"Y la culpa no era mía.. Ni como andaba ni como vestía", le escribieron, aludiendo a la letra de la intervención de LasTesis "Un violador en tu camino". De inmediato, la modelo retrucó: "¿De verdad?", dejando ver su molestia por el mensaje.

Tras esto, el mismo seguidor añadió: "Laurita yo la sigo y me encantas como eres… Pero no se moleste por mi comentario… Solo lo hice para que no se olvide que usted es mujer y están luchando para que se les respete. Solo eso», aclaró el mismo usuario".

Pero la explicación no dejó conforme a la actriz, quien cerró con un escueto: "¿Y?".

"Qué ridiculez tu comentario y tu ortografía", "jajajajaa 'tener que luchar' Para tener respeto jajajas siglo 12" y "que pretendes... que en una piscina se vista formal... Aparte Laurita se viste para ella sentirse cómoda y nadie tiene el derecho de decir cosas puntudas u ordinarias", fueron algunos de los comentarios.