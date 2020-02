Joaquín Méndez tras ser consultado por su ex pareja: "Sí, volvería con ella"

17:11 Su comentario hizo referencia a la ex miss Chile, Camila Recabarren.

Joaquín Méndez generó revuelo luego de que comentara en Mucho Gusto que estaría dispuesto a volver con Camila Recabarren, su ex pareja.

Todo ocurrió durante una conversación con Diana Bolocco, donde la animadora quería comprobar si Joaquín podía o no mentir.

"Pero para, háceme una pregunta que la gente sepa, así no te puedo inventar", comenzó, a lo que Diana respondió "si tuvieses la posibilidad de volver a tener una relación amorosa con Camila Recabarren, ¿volverías a tener una relación con ella? Sí o no".

Si bien, en un primer momento dijo "no", al ser cuestionado soltó: "¡Para! ¡Momento! Ahí empieza la taquicardia... Voy. Listo. Sí, volvería con ella. ¡Uy! No, es una broma televisiva. Me encanta... El otro día hablamos. Te mando un beso y cariños para ti", remató.