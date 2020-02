Alcalde de Santiago por borrado de pinturas de la fachada del GAM: "Nosotros no fuimos"

“Yo soy director del GAM, estamos alineados. Nosotros autorizamos cualquier tipo de rayado siempre que no inciten a la violencia y odio. El municipio no fue el que borró, se lo he dicho a la prensa y al director ejecutivo del GAM".

Con estas palabras el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió al revuelo que causó el borrado de las pinturas del GAM y el Centro Arte Alameda, que se realizaron en el marco del estallido social.

"Nosotros estamos haciendo un trabajo muy distinto, siempre con autorización del dueño y pintando no a brocha gorda y recuperando los inmuebles patrimoniales”, añadió, reiterando que "nosotros no fuimos”.

El hecho, en primera instancia fue repudiado por el GAM, y motivó a diferentes personas a volver al lugar y realizar nuevos dibujos y expresiones calificadas por la institución como "expresiones artísticas callejeras".

Y en este sentido, el alcalde Alessandri comentó que en las cámaras de seguridad es posible ver a dos personas con overol borrando los murales, situación que precisó, debe investigarse.

No obstante, reiteró su rechazo a expresiones de "odio" y "violencia". "Me violenta cuando vemos que edificios patrimoniales que tienen mármol o molduras muy bonitas se les pinta con una brocha gorda, pero me violenta también cuando vemos mensajes que incitan al odio y a la violencia porque nos polariza como sociedad. Hay múltiples tratados internacionales que los condena y frente a eso como municipalidad, ciertamente que los vamos a estar borrando", replicó.