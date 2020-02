Patricia Maldonado: “Yo prefiero suspender el Festival de Viña”

La comunicadora Patria Maldonado considera que se debería suspender el Festival de Viña por “algunos acelerados, irresponsables e inconscientes, les da exactamente lo mismo mandarse una escoba”, dijo en su nuevo programa radial.

Maldonado hace poco estrenó “Indomables” junto a Catalina Pulido y Claudia Schmitd, en Radio Agricultura, y durante el programa de hoy se refirió a lo que será el Festival de Viña. “Yo creo que la gala debe hacerse. Nunca aportó en nada la gala excepto en que la gente iba con bonito vestido. ¿Pero cuál era el objeto de que no se hiciese la gala? ‘No, es que no era el momento…’”.

La ex panelista de “Mucho Gusto” agregó que “¿por qué no? Si no era el momento, entonces no hagamos el Festival de Viña del Mar, que también es un peligro por si a alguien se le ocurre hacer una estupidez, una brutalidad. Ojo con eso”, apuntó.

“Mi opinión muy personal: yo prefiero suspender el Festival de Viña. Hacer un evento tan masivo y como están algunos, no toda la gente, algunos acelerados, irresponsables e inconscientes, les da exactamente lo mismo mandarse una escoba. Para mí es un peligro”, enfatizó Maldonado.